Son Dakika
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: ’’Ukrayna- Rusya savaşından sonra yerel paralarla ticaretin gelişmesini teşvik etmek üzere swap anlaşması yapıyoruz. Rezerv artışını düşünerek yaptığımız bir işlem değil’’
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: ’’Ukrayna- Rusya savaşından sonra yerel paralarla ticaretin gelişmesini teşvik etmek üzere swap anlaşması yapıyoruz. Rezerv artışını düşünerek yaptığımız bir işlem değil’’
Ekonomi 08.12.2022, 16:34
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: ’’Ukrayna- Rusya savaşından sonra yerel paralarla ticaretin gelişmesini teşvik etmek üzere swap anlaşması yapıyoruz. Rezerv artışını düşünerek yaptığımız bir işlem değil’’