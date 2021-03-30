Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik faiz mesajı!

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız."

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmış, büyüme performanslarını ise olumsuz yönde etkilemiştir. Yaşanan gelişme sonrası ülkeler ise hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır. Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.

"ENFLASYONU YÜZDE 5 SEVİYESİNE İNDİRME HEDEFİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE İSTİHDAM ARTIŞI ÖN KOŞUL

Para politikasını sade şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım.

"POLİTİKA FAİZİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK"

Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.

Reform paketindeki kazanımların hayata geçirilmesi enflasyondaki kalıcı düşüş için kritik öneme sahip olacaktır.