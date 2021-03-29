Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan 'faiz' açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının son toplantısında sürpriz bir şekilde yaptığı faiz artışı piyasalarda faiz döngüsünün tamamlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

Faizlerin düşürülmesi beklentilerinin artmasının ardından geçen hafta göreve gelen yeni başkan Şahap Kavcıoğlu, “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni dönemde de kararlarımızı kurumsal bir para politikası anlayışıyla enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Kavcıoğlu, “Bu çerçevede şu ana kadar atılmış olan politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceğiz” diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ilk kez bir söyleşi veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.