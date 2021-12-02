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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu toplantıda "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" dedi. Kavcıoğlu, mevcut para politikası duruşunun etkilerinin 2022 yılının ilk yarısında gözlemleneceğini belirtti. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları olduğunu söyleyen Kavcıoğlu "TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi 02.12.2021, 13:56 02.12.2021, 14:03
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün videokonferans yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir araya geldi. Yerli yatırımcılarla toplantı saat 11:00'de başladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu  ''Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz'' dedi. Kavcıoğlu bankanın rezervlerinde son dönemde artış yaşandığına dikkat çeken Kavcıoğlu rezerv artışının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Faiz indirimine yönelik olarak ise Kavcıoğlu ''Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum'' dedi.

TCMB dün kurun 14 TL bandına gelmesiyle yaklaşık 1 milyar doğrudan satışla piyasaya müdahale etmişti. Toplantıya katılan ekonomistler Başkan Kavcıoğlu'nun "Döviz mevduatlarının TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız" dediğini aktardı.

Kavcıoğlu yabancı yatırımcılarla buluşmasını ise saat 16.00'da gerçekleştirecek. 

Toplantıda konuşan TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

''TCMB yüksek voltaliteye müdahale edebilir''

''Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

 Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz. 

Kısa bir süre içinde çok daha düşük seviyelerde bir enflasyon seviyesi gözlenmeye başlayacaktır.

''Faiz indirimi için sınırlı alan kaldı''

Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahalesinin amacı, piyasadaki likidite koşullarını desteklemeyi ve oynaklığı gidermeye yöneliktir

Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir

Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum 

''Kripto paraya giden belli bir kısım yatırımdan rahatsızız''

Daha düşük seviyelerde gerçekleşecek enflasyonla reel mevduat getirileri yüksek kalacak.

Dövizden mevduatlarının TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız.

Kripto paraya giden belli bir kısım yatırımdan rahatsısız''

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