Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" derken "Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" derken “TCMB, görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde son derece şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP yönetimi, 128 milyar doların akıbetini sormak için astığı pankartlar, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' gerekçesiyle toplatılmasına başta CHP lideri Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm il ve ilçe yönetimi tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclis Toplantısı'nı, ''128 milyar dolar nerede?'' pankartı eşliğinde yapmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankartın il ve ilçe başkanlıklarına yeniden asılacağını söylemişti.