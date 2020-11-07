Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı! Yerine Naci Ağbal atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Naci Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine İbrahim Şenel atandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine ise eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'yi atadı.

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Naci Ağbal, 64. ve 65. Hükümetlerinde Maliye Bakanlığı yapmıştı.

MURAT UYSAL, GÖREVDEN ALINAN MURAT ÇETİNKAYA'NIN YERİNE ATANMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmış, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı.

Uysal, Çetinkaya'nın ardından görevinden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu" demişti.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüten Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığına atandı.