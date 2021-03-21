Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi. "Para Politikası Kurulu (#PPK) toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" diyen Kavcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.



Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Finansgundem.com'un yaptığı derlemelere göre, Merkez Bankası'nın bir sonrakı PPK toplantısı 15 Nisan'da yapılacak 4. toplantıdan sonra gerçekleştirelecek Mayıs ayı toplantısı ise ayın 6'sında gerçekleştirilecek. 17 Haziran, 14 Temmuz, 12 Ağustos, 23 Eylül, 21 Ekim, 18 Kasım ve 16 Aralık diğer toplantı tarihleri.

İşte TCMB, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantılarının tarihleri: