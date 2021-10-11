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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: “TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indiriminin kura etkisine ilişkin olarak, “Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” dedi.

Ekonomi 11.10.2021, 19:11
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: “TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil”

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, faiz indiriminin kura etkisine ilişkin olarak, “Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil” dedi.

Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi ve sorularını cevapladı. Kavcıoğlu, ağustos, eylül gibi faiz indirme yol haritalarını belirlediklerini söyleyerek, “2020’den sonra özellikle haziran sonrası dünyada emtia yükselişi ile fiyat artışı başladı. Haziran sonrası kuraklık ve afetler süreci tetikledi. Gelişmiş ülkeler bu süreci enflasyon artışını sözlü söylemle yönetmeye çalışıyor ve adım atamadılar. Gelişmekte olanların bir kısmı faiz artırmaya gitti. Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL’deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Hazirandan sonra Türk Lirası’nda dolara karşı değer kazancı var” dedi.

Rezervlerin gizlendiği iddialarına ilişkin olarak Kavcıoğlu, “Rezerv gizleniyor diye bir şey yok. Gizli ise siz bu rakamı nerden buldunuz. Merkez Bankası rezervi 123,4 milyar dolar, herkes buna itibar etmek zorunda. Yılı tarihi bir rekor rezervi ile kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın taşınması konusundaki soru üzerine Kavcıoğlu, “2022 Ekim’de tüm Merkez Bankası İstanbul’a taşınmış olacak. Taşınma konusunda tüm tedbirleri aldık, hiçbir sıkıntı olmayacak, yedekleme tedbirleri sorunsuz” şeklinde konuştu.

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