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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'sınırlı alan' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu sunumunda, faiz kararı ve ‘sınırlı alan’ sorusuna yanıt verdi.

Ekonomi 28.10.2021, 14:40
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'sınırlı alan' açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu sunumunda, son faiz kararı ve ‘sınırlı alan’ sorusuna yanıt verdi.

Başkan Kavcıoğlu, 200 baz puan indirim ve PPK metninde yer alan 'sınırlı alan' ifadesi için şu açıklamayı yaptı:

Son faiz indiriminde daha önce de belirttiğimiz üzere arz koşulları çekirdek enflasyon ve talepteki gelişmeleri işaret ederek buralardaki gelişmelere göre hareket edeceğimizi söylemiştik.

Pandemi sonrası açılmanın arkasından başlayan talebin daha sonra enerji ve emtia fiyatları, gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketler, tedarik zincirindeki sıkıntılar Türkiye’de enflasyonda yukarı yönlü gidişi tetikledi.

Biz de diğer gelişmiş merkez bankaları gibi bu şokların geçici olduğunu düşünüyoruz.

Uzun süredir sıkı para politikası uyguladık son 1 yılda 11 puan faiz yükseltmiştik. Enflasyondaki gidişatı etkileyen bu arz şoklarının geçici olduğunu düşünüyoruz. Gelinen noktada indirime gitme nedenimiz geçici sıkıntıları dışarıda tutarak kendimize bir alan gördük. 

Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmalar sonucunda geçici olarak ifade ettiğimiz durumun ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişme göstereceğini göreceğiz. Arkadaşlarımızın çalışmaları ışığında kararlarımızı vereceğiz.

Ekip çalışması ile veri odaklı analize dayalı karar veriyoruz. Merkez bankalarının geçici düşündüğü arz sıkıntılarını aynı şekilde değerlendiriyoruz, gelişmeşleri takip edip kararları vereceğiz.

"Cari fazla verdiğimizde fiyat istikrarını sağlamış olacağız"

Türkiye'nin konumu çok farklı ve iyi durumda. Faizlerin inmesi üretimin yatırımların artması noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz yapacağız da.

Cari fazla verdiğimizde çok daha sağlıklı bir fiyat istikarına kavuşmuş olacağız. Yüksek cari açıkla dezenflasyonist ortamın fiyat istikrarını sağlamadığını gördük. Bence, cari fazlayı nasıl vereceğimizi ve bunun için merkez bankasının üzerine düşeni ne kadar ve nasıl yaptığını. tartışmamız lazım. Biz bunu hakkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Faizlerin indirilmesi, reeskont kredilerinde faizlerin indirilmesi, vadelerin artırılması... Gerçek fiyat istikrarını enflasyonu düşürme ve fiyat istikrarını sağlama konusunda Merkez Bankası, önemli bir misyon üstlenmiş ve hakim birşekilde yapıyor, yapmaya devam edecek.

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