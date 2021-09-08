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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kredi faiz oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu...

Ekonomi 08.09.2021, 12:33
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman iş örgütü AHK'nin toplantısında konuştu.

Şahap Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

'BELİRSİZLİĞİN SÜRMESİNE YOL AÇIYOR'

Vaka sayılarının yeniden artıran varyantlar belirsizliğin sürmesine yol açıyor diyen Kavcıoğlu, ''Yeni salgın dalgası yaşanıyor. Türkiye, Almanya ile birlikte daha iyi performans gösteriyor ve vaka sayıları düşük ülkeler arasında yer alıyor. Merkez bankaları gibi salgının seyrine dair gelişmeleri yakından izliyoruz'' ifadelerini kullandı.

'KREDİYE ERİŞİMİ KISITLANDIRIYOR'

Kavcıoğlu, ''Kredi faiz oranlarındaki yükseklik krediye erişimi kısıtlandırıyor. Kredinin yatırım ve işletme sermayesi stok artırımı için talep edildiği borç çevirme talebi giderek azaldı'' dedi.

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