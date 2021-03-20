Merkez Bankası Başkanı değişti: Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alırken, yerine eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nu atadı.

Böylece, cumhuriyet tarihinde ilk kez, Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Naci Ağbal, Erdoğan'ın görevden aldığı üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal'dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Uysal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 28. maddesindeki güvenceye rağmen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınan üçüncü başkan olmuştu.