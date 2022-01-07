Merkez Bankası 5. müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan yaptığı müdahalede döviz satım tutarının 2.1 milyar dolar olduğunu duyurdu.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar, 10 Aralık'ta yaptığı 3. müdahalede 687 milyon dolar, 13 Aralık'ta yaptığı 4. müdahalede ise 3.12 milyar dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 5 müdahalede toplam satış 7.25 milyar dolar oldu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.