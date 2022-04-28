banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini geçen rapor dönemine göre 19,6 puanlık artışla yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttiklerini belirtti.

Ekonomi 28.04.2022, 11:43 28.04.2022, 11:55
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II" bilgilendirme toplantısında yurt içi makroekonomik görünümü, makroekonomik çerçevede şekillenen enflasyon görünümünü, enflasyonun temel makro belirleyicileri ve orta vadeli tahminlere ilişkin açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu, büyümenin işgücü piyasasına yansımalarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yurt içi üretim ihracatın katkısıyla güçlü seyrederken ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını görüyoruz. Şubat ayı itibarıyla son bir yılda mevsimsellikten arındırılmış olarak istihdam 2,4 milyon kişi kadar artış göstermiştir. Bu dönemde işgücüne katılım oranı artarken, işsizlik oranı yüzde 13,2’den yüzde 10,7’ye gerilemiştir. Türkiye salgın sonrasında OECD ülkeleri arasında istihdamını en fazla artıran ülke olmuştur” dedi.

“Emtia fiyatlarındaki keskin artışlara bağlı olarak enflasyondaki yükselişte enerji ve gıda grupları öne çıkmıştır”

Tüketici enflasyonunun yılın ilk çeyreğinde yüzde 61,14 olarak gerçekleştiğini ve tüm alt gruplarda artışlar olduğunu hatırlatan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

“Mevsimsellikten arındırılmış veriler ise aylık artışların yüksek seyretmekle birlikte yavaşlama eğiliminde olduğunu göstermektedir. Yılın ilk çeyreğinde enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Nitekim, uluslararası emtia fiyatlarında mart ayında tarihsel olarak en yüksek aylık artışlardan biri kaydedilmiştir. İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra, yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Emtia fiyatlarındaki keskin artışlara bağlı olarak enflasyondaki yükselişte enerji ve gıda grupları öne çıkmıştır.”

“Merkez Bankası’nın öngörülebilir likidite yönetimi sayesinde Borsa İstanbul gecelik repo faizleri, politika faizi etrafında dalgalanmaya devam etmiştir”

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Merkez Bankası fonlamasının sade bir operasyonel çerçevede açık piyasa işlemleri ve para takası işlemleri kanalıyla yapıldığını, gecelik faizlerin ise Merkez Bankası politika faizi civarında oluştuğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın öngörülebilir likidite yönetimi sayesinde Borsa İstanbul gecelik repo faizleri, politika faizi etrafında dalgalanmaya devam etmiştir” dedi.

“Ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102,2, 2023 yılında ise ortalama 93,9 ABD doları olarak güncelledik”

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının etkisiyle uluslararası emtia fiyatlarının Enflasyon Raporu 2022-I’e göre belirgin şekilde yükseldiğini ifade eden Kavcıoğlu, “Yılın ilk çeyreğinde elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüksek artışlar görülmüştür. Tahminlerimizde baz aldığımız vadeli fiyat eğrileri, ham petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde Ocak Enflasyon Raporu varsayımlarının önemli bir oranda üzerinde kalacağına işaret etmektedir. Bu doğrultuda, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarımızı 2022 yılında ortalama 102,2, 2023 yılında ise ortalama 93,9 ABD doları olarak güncelledik” diye konuştu.

“Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir”

Kavcıoğlu, temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri çerçevesinde para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini söyledi. Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, dolayısıyla enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediği bilgisini veren Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükselttik. Bir önceki Rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 5,5 puan artırırken, gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2,8 puan katkı gelmektedir.”

Kavcıoğlu, yönetilen-yönlendirilen fiyatların büyük ölçüde alkol-tütün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 2,1 puan yukarı çekerken başlangıç koşullarındaki güncellemenin enflasyon ana eğilimine katkısının tahminler üzerinde 9,3 puan artışa neden olduğunu kaydetti. Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak hane halkı, firma ve banka bilançolarında milli paranın ağrılığının kalıcı olarak artması ve Türkiye’de tek ödeme aracının Türk lirası olmasının liralaşma stratejisinin nihai hedefi olduğunu ifade ederek, “Bildiğiniz gibi liralaşma stratejisi kapsamında gözden geçirme süreci tamamlanan bir dizi uygulamayı yakın zamanda hayata geçirdik. Türk lirası yükümlülükler için tutulan zorunlu karşılıkların sadece Türk lirası ile tesisi prensibi doğrultusunda döviz cinsinden tesis edilmesi imkânını sonlandırdık. Reeskont kredilerimizin net ihracatçı firmalar için yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanımına izin vererek, Merkez Bankası’nın fonlaması kaynaklı yabancı para talebi oluşmamasını ve reeskont kredilerinin amacına uygun değerlendirilmesini sağladık” dedi.

Enflasyon Raporu 2022-II toplantısı, Kavcıoğlu’nun sunumunun ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık