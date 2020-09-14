“PİYASANIN ROTASI”

Haftanın Makro Teması

Fed – BoE – BoJ Faiz Kararları / Türkiye Sanayi Üretimi – TCMB Beklenti Anketi / İngiltere Enflasyon / Çin Sanayi Üretimi / Almanya ZEW Endeksi

Haftanın Stratejisi

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi %0,50 Üzerinde Kalıcı Olacak (Mı)?

Haftanın Konuşmaları

16 Eylül Çarşamba Saat 21.30 Fed Başkanı Powell

Merkez Bankaları Haftası Ama Pas Geçecekler…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 28,728,452 – tedaviye pozitif cevap veren 19,547,008 – ölü sayısı 922,525 kişiye ulaşmıştır.

Haftanın genelinde Fed – BoE – BoJ faiz kararlarını takip edeceğiz.

Fed; Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır.

Fed Faiz kararını 16 Eylül Çarşamba saat 21.00’de açıklayacaktır. Faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell 21.30’de basın toplantısına başlayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak Fed’in pas geçmesini bekliyoruz. Fed Başkanı Powell açıklamalarında faizlerin uzun süre düşük seviyede tutulacağını ve ne gerekiyorsa yapmaya hazır olunduğunu vurgularken, Draghi’yi anımsatan güvercin mesajları öne çıkmıştır. Faiz tarafında sürpriz ihtimali bulunmazken, teşviklerin ne kadar devam edeceği ve $7 trilyon seviyesinde bulunan bilançonun genişlemeye devam edip etmeyeceğine ilişkin yönlendirmeler öne çıkacaktır. ECB benzeri Dolar’ın göreceli zayıf olup olmamasına ilişkin Powell’ın vereceği mesajlar ön planda olacaktır. BoE; BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

BoE faiz kararını 17 Eylül Perşembe saat 14.00’de açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında ve varlık alım programı tutarında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. BoJ; BoJ faiz kararını 17 Eylül Perşembe günü açıklayacaktır. GCM Yatırım Araştırma olarak faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.

TikTok’un ABD operasyonları Microsoft tarafından satın alınmayacağı açıklandı.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu B1 seviyesinden B2 seviyesine indirirken, görünümü negatif’te bırakdı. Bu durum ile Türkiye, Moody’s tarafında yatırım yapılabilir seviyesinin 5 kademe altında bulunmaktadır.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%50,5) lehine olmaya devam ederken Trump %43,0 seviyesinde bulunmaktadır.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %48,2 – Trump %47,0

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3363 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3350 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6674 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $2000 altında $1949 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,4861 seviyesi ile 7.45 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 506.112 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme bulunmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (7 – 14 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,43 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (7 – 14 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %0,76 değer kazancı – Gümüş %0,05 değer kaybı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 291,162 kişiye çıkarken, ölü sayısı 7,056 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 8,519,560 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1527) 1500 kişi üzerinde sürmektedir.