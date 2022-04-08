Mercedes-Benz Türk’ten Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına destek

Mercedes-Benz Türk, mobilite dünyasına yön verecek girişimleri desteklemek üzere Mercedes-Benz Türk Ventures fonunu kurdu.

Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında StartUP programı ile başlattığı Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasına verdiği desteği 2022’de ‘Mercedes-Benz Türk Ventures’ adını verdiği fon ile daha odaklı ve uzun soluklu bir yatırım programına dönüştürüyor. Fon, Türkiye’deki girişim ekosistemine yatırım yaparken, şirketin gücünü ve olanaklarını mobilite dünyasını değiştirecek girişimlere açıyor. Kurulan fon ile bu yıl şirketin AR-GE harcamalarının yüzde 2’si yenilikçi girişimlere aktarılacak.

Yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz Türk Ventures, ‘AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı’ ile ilgili yeni yasal düzenlemeye uygun olarak kuruldu. Türkiye’nin geleceği için yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma modelindeki fırsatlara işaret eden düzenleme, şirketin Türkiye’deki yenilikçi girişimlere 2017 yılından beri kesintisiz sürdürdüğü katkısını çoğaltma imkânı tanıyor.

Değişim oluşturacak girişimler aranıyor

Mercedes-Benz Türk Ventures; gerçek bir değişim oluşturacak ve mobilite dünyasını geliştirecek girişimleri arıyor. Türkiye’de kurulu pazara çıkmış veya çıkma aşamasındaki girişimler ile teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu teknopark firmaları ve THS 6 seviyesindeki girişimlere “Mobilite dünyasını değiştirecek eksik parça sen misin?” sorusunu soran fon, 2022 yılında şirketin toplam AR-GE harcamalarının yüzde 2’sini girişimlere yatıracak. Fon ile girişim ekosistemine aktarılacak tutar, şirketin o yıl gerçekleştirdiği AR-GE harcamalarına bağlı olarak değişebilecek.

Son başvuru tarihi 8 Mayıs

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Türk Ventures x Fark Labs Tekmer Hızlandırma ve Yatırım Programı için başvurular 8 Nisan 2022 tarihinde başlayacak, 8 Mayıs 2022 gece yarısına kadar farklabs.com/mbtventures adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. Mayıs ayı sonunda sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar altı hafta sürecek eğitim ve mentorluk programına katılacaklar. Programı takiben Temmuz ayında gerçekleştirilecek Bootcamp ve Demo Day’in ardından yatırım yapılacak girişimler belirlenecek.