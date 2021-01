Mercedes-Benz Türk’ten 1 milyar euroluk ihracat

Mercedes-Benz Türk, otobüs ihracatından 422 milyon euro, kamyon ihracatından 479 milyon euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon euroyu aşkın gelir elde etti. Şirket, 2020 yılında yaklaşık 1 milyar euroluk ihracat gelirine ulaştı.

Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen otobüslerin yarısını, üretilen her 10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’ine imza attı. Şirket, 2020 yılında üretim haricinde AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatı sayesinde 41 milyon euro’yu aşkın gelir elde etti.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar euroyu aşkın yatırım değerine ulaşan şirket, pandeminin etkisine rağmen otobüs ihracatından 422 milyon euro, kamyon ihracatından 479 milyon euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon euroyu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında yaklaşık 1 milyar euroluk ihracat gelirine ulaştı.

Türkiye şehirlerarası otobüs pazarında liderlik

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında 3 bin 611 adet otobüs üretti. Türkiye iç pazarında 2020 yılında 347 adet şehirlerarası ve 29 adet şehir içi olmak üzere toplamda 376 adet otobüs satışı gerçekleştiren şirket, bir kez daha Türkiye şehirlerarası otobüs pazarının lideri oldu. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89’unu ihraç ederek 2020 yılında 3.209 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 1968 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği otobüs sayısı 96 bin 287 adede ulaşırken, 1970 yılında başlayan otobüs ihracat rakamında ise 60 bin 713 adede ulaşıldı.

Kamyon satışlarını yüzde 141 artırarak liderliğini devam ettirdi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2020 yılında 13 bin 492 adet kamyon üretti. 2020 yılında Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını 2019 yılına göre yüzde 141 arttırarak 6 bin 932 adede ulaşan şirket, bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri oldu. Mercedes-Benz Türk, kamyon üretiminin yaklaşık yüzde 59’unu ihraç ederek 2020 yılında 7 bin 947 adetlik kamyon ihracatı gerçekleştirdi. 1986 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği kamyon sayısı 289 bin 194 adede ulaşırken, yine 1986 yılında başlayan kamyon ihracat rakamında 76 bin 147 adede ulaşıldı.

Süer Sülün: “Ekonominin aşısı üretimdir”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde 141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi döneminde müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen aralıksız sürdürdük. Eylül 2020’de 95.000’inci otobüs ve Ekim 2020’de 285.000’inci kamyon üretimine imza attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3 milyar Euro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, AR-GE ve hizmet ihracatımızla ülkemize yaklaşık 1 milyar Euro’luk gelir sağladık.” dedi.

Süer Sülün; “2020 yılında 347 adet şehirlerarası otobüs sattık. Türkiye’de 2020 yılında üretilen 7 bin 267 adet otobüsten, 3 bin 611 adedini, yaklaşık yarısını, üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gurur kaynağımız ise; 2020’de Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’inin Mercedes-Benz Türk imzası taşıması. Hayatın devamlılığının sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon ürün grubunda, bu yıl da liderliğimizi sürdürdük. Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine imza atarak bir kez daha gururlanmamızı sağladı. 2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve AR-GE alanlarında sürdürmek öncelikli hedefimiz.” dedi.