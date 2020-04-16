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Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk, üretim faaliyetlerine tekrar başlaması hakkında genel bilgilendirme yaptı

Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk, üretim faaliyetlerine tekrar başlaması hakkında genel bilgilendirme yaptı

16 Nisan 2020 Perşembe 12:22
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Mercedes-Benz Türk üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mercedes-Benz Türk olarak, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize 20 Nisan’a kadar ara vermiştik.

İçinde bulunduğumuz şartlarda yaptığımız işin önemli bir role sahip olduğunu biliyoruz. Fabrikalarımızdan çıkan araçlarımız, bugün de toplumun temel ihtiyaçlarının dağıtımında ve topluma gerekli hizmetlerin sağlanmasında kullanılıyor. Bu noktada Mercedes-Benz Türk olarak ülkemize ve topluma olan yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz toplumumuzun ve ekonominin sürekliliği için büyük önem taşıyor.

Bu sorumluluk bilinciyle, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanması ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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