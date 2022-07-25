Mercedes-Benz Türk ihracat başarısını sürdürdü

Kapılarını 1986 yılında açan Aksaray Kamyon Fabrikası ile Daimler Truck’ın önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda olan ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk yılın ilk yarısında Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üretirken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine de imza attı.

Daimler Truck AG’nin önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda olan ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 2022 yılının ilk yarısını önemli başarılarla tamamladı. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda son teknolojiye sahip araçlar üreten şirket, iç pazardaki başarısının yanı sıra ihracattan elde ettiği gelirle de ülke ekonomisine katkısını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Yılın ilk yarısında Türkiye iç pazarına 1843 adet kamyon, 4 bin 50 adet de çekici olmak üzere toplam 5 bin 893 adet araç satışı gerçekleştiren şirket, Türkiye pazarındaki gelenekselleşen liderliğini söz konusu dönemde de korudu.

İç pazardaki başarılı ivmesini ihracata da yansıtan şirket, yılın ilk 6 ayında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği toplam 6 bin 509 adet kamyon ve çekiciyi Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Yüksek standartlarda ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, yılın ilk yarısında Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üretirken, Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 7’sinin üretimine de imza attı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “2022’nin ilk yarısında, Türkiye iç pazarındaki kamyon satışlarımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırdık. 5 bin 893 adetlik satış rakamına ulaştığımız bu dönemde, bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri olmayı başardık. Pazar koşulları ve müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda araçlarımızı sürekli yeniliyor ve müşterilerimizin beklentilerini en kapsamlı şekilde karşılıyoruz. Uzun yıllardır olduğu gibi bu yılı da pazar lideri olarak kapatmayı hedefliyoruz. Ürettiği her 2 kamyondan 1’ini ihraç eden Aksaray Kamyon Fabrikamız; üretimi, istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’de en fazla patent başvurusu yapan kuruluşlar arasında liderliğe oturan şirketimiz, ülkemizde geliştirdiği teknolojileri tüm dünyada üretilen Mercedes-Benz marka kamyonlara aktarıyor. Tüm bunların yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğümüz sosyal fayda programlarımıza da devam ediyoruz. Kapılarını açtığı günden beri Aksaray ilinin kaderini değiştiren kamyon fabrikamız, hayata geçirdiği yeni projesi ile şimdi de şehrin çehresini değiştiriyor. Bu doğrultuda 10.000 fidan ile başlattığımız Mercedes-Benz Türk Hatıra Ormanı projesi kapsamında, ilk fidanlarımızı diktiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Geniş kamyon ürün portföyü ile hem filo hem de bireysel müşterilerin tüm beklentilerine cevap verdiklerinin altını çizen Alper Kurt, şirketin ürün gamı hakkında şu bilgileri verdi: “Markamızın bugüne kadarki en konforlu kamyonu olan Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L, konforun ve lüksün bir üstünü sunuyor. 2016 yılından itibaren Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz ve inşaat sektörünün beklentileri doğrultusunda özel olarak geliştirdiğimiz Arocs kamyon ve çekicilerimiz ise gücü, sağlamlığı ve verimliliği ile ön plana çıkıyor. Proje taşımacılığı sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız Arocs 3353S ve Arocs 3358S 6x4 çekici modellerini müşterilerimiz ile buluşturduk. Hafif kamyon segmentinde şehir içi dağıtım, kısa mesafe taşımacılığı ve kamu hizmeti uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılan Atego modellerimiz de geniş bir kullanım alanına sahip.”

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yüksek standartlarda ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk, 2022’nin ilk yarısında gösterdiği performansı yılın geri kalanında da göstererek gelenekselleştirdiği Türkiye kamyon pazarı liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.