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Mercedes-Benz Türk, 95 bininci otobüsünü üretti

TÜRKİYE OTOBÜS ÜRETİMİNDE ÖNCÜLERDEN BİRİ OLAN MERCEDES-BENZ TÜRK, 95 BİNİNCİ OTOBÜSÜNÜN ÜRETİMİNİ TAMAMLADIĞINI DUYURDU. MERCEDES-BENZ TÜRK OTOBÜS ÜRETİMİNDEN SORUMLU İCRA KURULU ÜYESİ BÜLENT ACİCBE

Ekonomi 10.09.2020, 11:48
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Mercedes-Benz Türk, 95 bininci otobüsünü üretti

Türkiye otobüs üretiminde öncülerden biri olan Mercedes-Benz Türk, 95 bininci otobüsünün üretimini tamamladığını duyurdu.

Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 95 bin adet otobüs ürettiğini açıkladı. Verilen bilgiye göre, 95 bininci otobüs olan yeni Tourismo, dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olarak kabul edilen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki üretim ve kalite kontrol süreçlerini tamamlayarak İspanya’ya doğru yola çıkıyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilmiş olan otobüsün öne çıkan özellikleri arasında engelli yolcular için bulundurulan lift ve 394 beygir gücündeki Euro VI motorunun yanı sıra en ileri güvenlik sistemleri olan araç mesafe takip, acil fren ve şerit takip sistemleri yer alıyor.

Üretim rakamlar hakkında şu bililer verildi: Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 2019 yılında 4 bin 134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3 bin 985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon euroluk gelirle ülke ekonomisine katkıda bulundu. Yaklaşık 3 bin 500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel ve gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo ve Körüklü otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “53 yıldır olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza çetin koşullara rağmen devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler sayesinde yolcular güvenli, teknolojik ve konforlu araçlarla seyahat ediyorlar. 95 bin otobüsün her birinde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.

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