Meral Akşener: Oooovv bu ne ya?

AKŞENER TANTUNİ HAZIRLADI

Akşener, daha sonra ziyaret ettiği bir dükkanda, ustanın yardımıyla tantuni hazırladı. Daha sonra kendisine ikram edilen tantuniden tadan Akşener, "Muhteşem bir şey, (gülerek) bunu kimseye veremeyeceğim" ifadelerini kullandı.