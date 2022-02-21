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Meral Akşener: Oooovv bu ne ya?
Esnaf ziyaretlerine Mersin'in Erdemli ilçesine giden ve bir vatandaşın uzattığı doğal gaz faturasını eline alan Akşener, "Oooovv 715 lira… Bak sesim gitti. Kardeşim bu ne? Yazık ya. Bu defa sandıkta tokat atacaksınız" dedi.
Ekonomi 21.02.2022, 16:29
AKŞENER TANTUNİ HAZIRLADI
Akşener, daha sonra ziyaret ettiği bir dükkanda, ustanın yardımıyla tantuni hazırladı. Daha sonra kendisine ikram edilen tantuniden tadan Akşener, "Muhteşem bir şey, (gülerek) bunu kimseye veremeyeceğim" ifadelerini kullandı.