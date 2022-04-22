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Merak saldığı 4 tekerli bisikletler için üretim atölyesi kurdu

Ordu’da yaşayan Hüseyin Durgun geçmiş yıllarda İstanbul’da gördüğü ve heves ettiği 4 tekerlekli aile boyu bisikletlere merak salınca, üretim atölyesi kurdu. Kendi imkanları ile haftada bir adet bisiklet ürettiklerini belirten Durgun, amaçlarının tesisi büyüterek, farklı illere satış yapmak olduğunu söyledi.

Ekonomi 22.04.2022, 10:26
Merak saldığı 4 tekerli bisikletler için üretim atölyesi kurdu

Ordu’da yaşayan Hüseyin Durgun geçmiş yıllarda İstanbul’da gördüğü ve heves ettiği 4 tekerlekli aile boyu bisikletlere merak salınca, üretim atölyesi kurdu. Kendi imkanları ile haftada bir adet bisiklet ürettiklerini belirten Durgun, amaçlarının tesisi büyüterek, farklı illere satış yapmak olduğunu söyledi.

Yaz aylarının ve güzel havaların vazgeçilmezi bisiklet turları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Havaların ısınması ile vatandaşlar vakit geçirmek için sahil bölgelerinde ve uygun alanlarda bisiklet sürmeyi tercih ediyor. Bu durumu fırsat bilen ve yaklaşık 2 yıldır bisiklet kiralama işi ile ilgilenen Hüseyin Durgun vatandaşlara aile boyu bisikletler kiralayarak hizmet veriyor. Dört tekerlekli olması dikkat çeken bisikletlerin 4-5 veya 6 kişilik olması vatandaşların tercihlerine daha çok uyuyor.

“Ürettiğimiz bisikletleri sahaya sürerek kiralıyoruz”

Aile boyu bisikletleri ürettiklerini ve kiraladıklarını söyleyen Hüseyin Durgun, bunu ilk kez İstanbul’da gördüğünü belirterek, “İstanbul’da gördük bu bisikletleri burada da iş ortaklarımız ile durumu paylaştık. Bu bisikletlerin işletmeciliğini yapabilir miyiz? diye görüştük. Ortak bir karar aldık bununla beraber ilk etapta bisikletleri satın aldık. Sonrasında bisikletleri için kendi imalatımızı yapmaya karar verdik ve kendi imalathanemizi kurduk. Kendi çapımızda kendi bisikletimizi kendimiz üretiyoruz. Burada ürettiğimiz bisikletleri sahaya sürüyoruz sahada da kiralamasını yapıyoruz. İsteyen olursa da özel tasarım olarak kişiye özel bisikletler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Diğer illere de giderek büyümeyi düşünüyoruz”

Şu anda sadece Ordu’da hizmet verdiklerini ancak ilerleyen zamanlarda diğer illerde de bu bisikletleri pazarlamak istediklerine dikkat çeken Durgun, “Şu anda Ordu ilindeki projemiz ilçelere yayılıp onun akabinde de ikinci projemiz olarak Giresun yer almakta sonrasında da Trabzon şeklinde diğer illere yavaş yavaş büyümeyi düşünüyoruz bu anlamda” dedi.

“Vatandaşlar tarafından bisikletlere ilgi yoğun”

Durgun, vatandaşlar tarafından aile boyu bisikletlere ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlar tarafından talepler özellikle yaz sezonun yeni başlaması ve Ramazan ayı olmasıyla akşamları vatandaşlar iftarını yaptıktan sonra geliyorlar streslerini atıyorlar, enerjilerini boşaltıyorlar ve gayet memnunlar. Yer yer bu bisikletlere binmek sıra oluyor, biz de bunun için kapasitemizi arttırmak için imalat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Seri üretime geçmek istiyoruz”

İmalatını yaptıkları bisiklet sektöründe seri üretime geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Durgun, şunları söyledi:

“Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız ile görüştük. İmalathaneyi büyütüp daha iyi bir şekilde seri üretimle yapmak istiyoruz. Şu anda imalathanemizde haftada bir bisiklet çıkıyor bunu da kendi imkanlarımız ile yaptığımız için seri imalata geçtiğimizde burada günlük akabinde 15 bisiklet de çıkabilir. Talep olursa bunu gerçekleştireceğiz. Bu işi büyütmeyi de hedefliyoruz.”

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