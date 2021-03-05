Menengiç kahvesi AB kapısında

Gaziantep’in ünlü lezzetlerinden menengiç kahvesinin Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kahvenin Avrupa Birliği’nde de tescillenmesi için başvuruda bulundu.

Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Kreatif Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle kış aylarında tüketilen Gaziantep’in önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi için, Büyükşehir Belediyesi girişimleri sonucu Türk Patent ve Marka Kurumunun tescilinin ardından Avrupa Birliği’ne de tescili için başvuru yapıldı. Avrupa Komisyonu’nda inceleme, ilan ve tescillenme süreçlerinin ardından menengiç kahvesinin Gazi şehrin lezzeti olduğu Avrupa’da da kabul edilmiş olacak. 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip olan Gaziantep’in menengiç kahvesinin yanı sıra Gaziantep Mutfağı’na ait diğer lezzetler olan Antep Lahmacunu ve Antep Fıstığı’nın Avrupa Birliği’nde tescili için çalışmalar sürdürülüyor. 2013 yılında ise Antep Baklavası Avrupa Birliği tarafından tescillenmişti.

Yabani fıstık ağacının meyvesi olan menengiçlerin toplanıp yıkanıp kurutulmasının ardından kavrularak çekilmesi ile elde edilen menengiç kahvesi, süt ile hazırlanarak sıcak tüketiliyor. Kafein içermemesi ve yağ asidi bakımından zenginliğiyle sağlık bakımından da oldukça faydalı olan, yüzyıllardır Gaziantep’te tüketilen menengiç kahvesinin, Osmanlı Padişahı 4’üncü Murat’ın Bağdat Seferi sırasında uğradığı kentte kendisine ikram edildiği biliniyor.