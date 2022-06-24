Memurların fazla mesai ücreti zammı belli oldu

Meclis'e sunulan ek bütçe teklifiyle memurların fazla mesai ücretine saat başına yüzde 63 oranında zam yapılması planlanıyor. Böylece fazla mesai ücreti 2.7 liradan 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmayacak.

Ek bütçenin yasalaşması halinde 2 lira 70 kuruş olan memurun saatlik fazla mesai ücreti 1.7 lira artırılarak 4 lira 40 kuruşa çıkacak. Nüfus büyüklüğüne göre aylık 361 TL ile 667 TL arasında değişen zabıta ve itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 584 TL ile 1.080 TL seviyesine çıkarıldı.

Memurların günlük yurt içi harcırahları da derece ve kıdemine göre 100 lira ile 129 lira seviyesine yükseltildi. Ek bütçeyle 65 yaş aylığına ise zam yapılmazken ilk, orta ve lise yatılı okul pansiyon ücretleri ise 4 bin 540 liradan 8 bin 210 liraya çıktı.

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya yükselecek.

OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2,5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.