Memurlar ve emekliler Temmuz ayı içerisinde maaşlara yansıyacak olan enflasyon farkına gözünü dikti

Yılda iki kez 6 aylık periyotlar halinde enflasyon oranı tutarında zam alan emeklilerin yanı sıra memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alıyor. Peki Memur ve memur emeklisi SSK-Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak? Artan enflasyon rakamlarının ardından memur ve memur emeklisi enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alacak. SSK-Bağ-Kur emeklileri ise enflasyon farkı oranında maaşlarına ilave zam alacak. Maaşlar enflasyon farkı dışında ekstra bir zam gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

4 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklisi, SSK-Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları kesin olarak netleşecek.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ AYINDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre emekli ve memurun Temmuz ayı içerisinde alacağı zam oranı yüzde 35'i aştı. Bu orana Haziran enflasyon verilerinin eklenmesi ile bu oranın yüzde 37-38 oranlarına ulaşması bekleniyor. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: Öğretmen 8 bin 668 liradan 11 bin 674’e, Polis maaşı 9 bin 706’dan 13 bin 73’e yükseliyor. Hemşire de 8 bin 351’den 11 bin 247’ye. En düşük memur emekli maaşı ise 4 bin 289’dan 5 bin 776’ya yükselmiş olacak.

İşçilere baktığımızda ise 2 bin öncesi işçi emeklisinin de en düşük emekli maaşı 3 bin 293 lira, bu da enflasyon rakamını ilave ettiğimizde 4 bin 435 liraya yükselmiş olacak. Bağkur’lunun en düşük maaşı 2 bin 500 lira bu da 3 bin 367 liraya yükselmiş olacak.