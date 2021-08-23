Memur zammı belli oldu, İşte toplu sözleşme zam açıklaması!

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranına ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

2022'de yüzde 5+7 ve enflasyon farkı, 2023'te yüzde 8+6 ve enflasyon farkı zam önerdik.

KİM, NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 artış talep etti.

Hükümet, 2022 için yüzde 5 artı yüzde 6, 2023 içinse yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunmuştu.