Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

MEVCUT MAAŞLAR NE KADAR? En düşük memur maaşı– 6429

En düşük memur emeklisi – 4289

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162

POLİS MEMURU 8/1 - 9706

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351

MÜHENDİS 1/4 - 11440

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132

PROFESÖR 1/4 - 18369

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809

VAİZ 1/4 - 9003

AVUKAT 1/4 - 10934

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Müşteşar (1/1) - 15459

Genel Müdür (1/1) - 13664

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243

Memur (Lisans - 1/4) - 5130

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956

Polis memuru (8/1) - 5456

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128

Mühendis (1/4) - 6433

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477

Profesör (1/4) - 12238

İmam-hatip - 5275

Avukat (1/4) - 5275

NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak. (NTV)