Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Peki Memur ve memur emeklileri, SSK emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.
Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.
Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
MEVCUT MAAŞLAR NE KADAR?
En düşük memur maaşı– 6429
En düşük memur emeklisi – 4289
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162
POLİS MEMURU 8/1 - 9706
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351
MÜHENDİS 1/4 - 11440
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132
PROFESÖR 1/4 - 18369
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809
VAİZ 1/4 - 9003
AVUKAT 1/4 - 10934
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
Müşteşar (1/1) - 15459
Genel Müdür (1/1) - 13664
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243
Memur (Lisans - 1/4) - 5130
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956
Polis memuru (8/1) - 5456
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128
Mühendis (1/4) - 6433
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477
Profesör (1/4) - 12238
İmam-hatip - 5275
Avukat (1/4) - 5275
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak. (NTV)