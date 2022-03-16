Memur ve emekliler için bugün kritik gün! 3600 ek göstergede maaşların son durumu ne olacak?

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.

16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşılayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.

"SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600'a kadar çıkabiliyor.

Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

EK GÖSTERGENİN ARTMASI NE ANLAMA GELİYOR?

En basit haliyle maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Böylece öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 3600 ek gösterge, ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıyacak. Son maaş güncellemeleri ile birlikte bunun da maaşlarda 120 lira ile 140 lira arasında bir artış anlamına geliyor. 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 135 lira artacak.(Haber 3)