banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Memur ve emekliler için bugün kritik gün! 3600 ek göstergede maaşların son durumu ne olacak?

Memur ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerine etki edecek 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.

Ekonomi 16.03.2022, 11:41 16.03.2022, 11:47
Memur ve emekliler için bugün kritik gün! 3600 ek göstergede maaşların son durumu ne olacak?

Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek.

16 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya gelmişti. Bakan Bilgin o toplantıda, düzenlemenin beklentileri karşılayacağını belirtmiş, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da çalışmanın tüm memurları kapsayacağını söylemişti.

3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması, yıl sonunda ise yasalaşması bekleniyor.

"SÜRECİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ" 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.

Memur-Sen olarak taleplerimiz hazır. Hükümetten, düzenlemenin kapsam ve içeriğine dair teklifini açıklamasını bekliyoruz. Hükümetin teklifinin ardından ek göstergelere dair taleplerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sürecin hızlanmasını ve düzenlemenin söylendiği gibi mayıs ayında TBMM gündemine gelmesini bekliyoruz."

EK GÖSTERGE NEDİR?
Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?
Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600'a kadar çıkabiliyor.

Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

EK GÖSTERGENİN ARTMASI NE ANLAMA GELİYOR?
En basit haliyle maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Böylece öğretmenler, polisler, hemşireler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. 3600 ek gösterge, ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıyacak. Son maaş güncellemeleri ile birlikte bunun da maaşlarda 120 lira ile 140 lira arasında bir artış anlamına geliyor. 3000 ek gösterge ile çalışan bir öğretmenin maaşı 3600 ek gösterge hakkının verilmesi ile birlikte 135 lira artacak.(Haber 3)

#memur #Emekli #maaş
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19