Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

Memur ve emeklilere verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, ek bir protokol ile yüzde 2.5'lik bir zam verileceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ancak bu ek zam maaşlara yansımamıştı. Zammın maaşlara yansıması için Meclisten geçmesi ve ardından Resmi Gazete de yayımlanması gerekiyordu.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu ek zammın Resmi Gazete de yayımlanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin ne kadar fark alacağıda kesinleşmiş oldu.

Memur ve emeklilerin maaş farkları 27 Ocak'ta hesaplarına yatmış olacak. Maaş farkları 1 Ocak ile 15 Ocak tarihleri arasında oluşan süreyi kapsayacak şekilde hesaplanıp banka ve PTT hesaplarına yatırılacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödeneceği duyuruldu.