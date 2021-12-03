Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı 2022 yılı itibariyle zamlanacak.

Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak. Memurlar yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkı zammı da alacak.

Kasım ayı enflasyonu bugün belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı. Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklileri için kesin enflasyon farkı zammı da belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.