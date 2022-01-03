Memur ve emekli 2022 yılı maaş zammı da belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu. Toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması halinde maaşa zam olarak yansıması maddesinden dolayı milyonlarca kişinin maaşında değişiklik yaşanıyor.



Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Memur-Sen yetkilileri ise yüksek enflasyon nedeniyle ek protokol yapılabileceğini ve maaşların daha da artabileceğini belirtmişti. Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. İç ve dış gelişmelerin yanı sıra enerjiden ulaştırmaya, terörle mücadeleden savunmaya kadar bakanlıkların 2022 yılında atacağı adımların ana hatlarıyla değerlendirileceği toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak. Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülecek zam oranında belirleyici olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zammın asgari ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.

EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA!

Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.