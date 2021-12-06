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Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde kamu görevlilerine ek zam konusunda bakanlık ile mutabakat sağladık”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 6. dönem toplu sözleşmeye ek bir protokol olarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir düzenleme gerektiğini tekrarlı şekilde dile getirdiklerini belirterek, “Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim” dedi.

Ekonomi 06.12.2021, 15:48
Memur-Sen Başkanı Yalçın: “Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde kamu görevlilerine ek zam konusunda bakanlık ile mutabakat sağladık”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 6. dönem toplu sözleşmeye ek bir protokol olarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir düzenleme gerektiğini tekrarlı şekilde dile getirdiklerini belirterek, “Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bağlı sendikaların genel başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına giderek, Bakan Vedat Bilgin ile görüştü. 40 dakika süren toplantıda ek zam, 3600 ek gösterge komisyonu görüşmelerinin hemen başlaması ve sözleşmelilere yönelik alınan kararların hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur-Sen Başkanı Yalçın, söz konusu toplantıda ele alınan konularda somut cümle kurabildikleri ve somut cümleler duyabildiklerini dile getirdi. Yalçın, geride bırakılan 6. dönem toplu sözleşmenin ocak ayı itibarıyla devreye gireceğini hatırlatarak, “Hem toplu sözleşmede beraber çalışılmak üzerinde uzlaşılan ve karar yansıtılan iki başlığı 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusunu hem de 1 Eylül-30 Kasım arasındaki ekonomik hareketliliği ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı dikkate alan, kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme konusundaki talebimizi paylaştığımız kısa bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Toplu sözleşmede karar aldıkları 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yetkili konfederasyon ile çalışılması kararını masaya yatırdıklarını ifade eden Yalçın, “Buna ilişkin KPDK’da da gündeme getirmiştik. 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra Çalışma Bakanlığı ile gündeme alıyoruz. Komisyonu toplayarak çalışmaya başlıyoruz. Bu konuda bir mutabakat sağladık” diye konuştu.

“Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık”

Toplantıda konuşulan ikinci konu başlığının sözleşmeliler olduğu bilgisini veren Yalçın, “Sözleşmeliler konusunu da yeni yılın başlarında hemen gündeme alacağız. Ek gösterge komisyonu çalışırken eş değer bir şekilde sözleşmeliler konusunu da çalışmak üzere bir mutabakat sağladık. Bunun üzerine ilk fırsatta yeni yılın başlarında sözleşmelilere ilişkin komisyonu kuracak, taraflarla bir araya gelerek kamudaki çalışma barışını bozan çeşitliliği ele alarak aradaki farkları ortadan kaldırma, kadro talebimizi yerine getirme ve beklentiyi karşılama konusunda bir çalışma başlamış olacak” ifadelerini kullandı.

“Bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi Bakan Vedat Bilgin ile paylaştık”

Toplu sözleşmenin ardından ekonomideki hareketliliğin ve döviz kurundaki dalgalanmadan kaynaklanan kamu görevlilerindeki alım gücündeki düşüşün toplantıda ele alınan bir diğer başlık olduğunu ifade eden Yalçın, “Bunu çeşitli vesilelerle kamuoyu gündemine de hükumet gündemine de yansıtıyoruz. Buna ilişkin temel beklentimiz bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmesi konusunda beklentimizi Bakan Vedat Bilgin ile paylaştık. Bugün TBMM’de gündeme getirilen doktorlar ve sağlık çalışanı özelinde bir düzenlemenin 21’ine ötelendiği ve ileri tarihe alındığı açıklandı. Biz doktorlarımızın bu anlamda çalışma performanslarını görüyoruz. Emeklerini, gayretlerini görerek takdir ediyoruz. Verilecek ücretlerin de bu anlamda kesinlikle hakları olduğu konusunda hiç tereddüt etmiyoruz. Çünkü emeklerinin gayretlerinin karşılığını alması gerekir” dedi.

“Ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde kamu görevlilerine ek zam konusunda bakanlık ile mutabakat sağladık”

Doktorlara ve sağlık çalışanlarına verilecek ücreti ele alan Yalçın, sadece tekil olarak bir meslek üzerinden ifade edilmesinin çok sağlıklı olmadığını ve çalışma barışını bozduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Çünkü bu tip düzenlemeler toplu sözleşmenin ilk olarak kapsamı içerisindedir. İkinci olarak da toplu sözleşmeye ek protokol olarak ortaya konması gerekir. Yoksa sosyal ortakların devre dışı bırakıldığı, tekil düzenlemeler her zaman kamuda çalışma barışını bozmuş ve işin içinden çıkılmaz hale getirildiği gibi katılımcı demokrasiyi de sosyal paydaşları da toplu sözleşme kültürünü de lağvetmek anlamına gelmektedir. Bu açıdan sosyal paydaşlarla tartışılmayan her meselesinin çok ciddi sorunları beraberinde getirdiğini geçmişte yaşadığımız örnekler ortaya koymaktadır. Bu açıdan Memur-Sen olarak biz bunun sözleşmeye bir ek protokol olarak tüm kamu görevlilerini içerisine alacak şekilde bir düzenleme gerektiğini dile getirmiştik. Şimdi de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile konuyu tekrar görüştük. Bunun için de ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol yapma konusunda bir mutabakat sağladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun üzerine bir an önce asgari ücret tartışmasından sonra kamu görevlilerine bir ek protokol ile alım gücü düşüklüğünü gidermeye yönelik bir çalışma için bakanlıkla bir araya gelmiş olacak.”

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