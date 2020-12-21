Memur olmak isteyenler dikkat
Özel sektör ve kamuya binlerce personel alımı yapılacak. Kamuda en çok alım Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler için olacak. Özel sektörde ise muhasebeden lojistiğe kadar birçok alanda istihdam sağlanacak.
İstihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor.
İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor.
Kamuda istihdam alanları; En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel
Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı
Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi
Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel
Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi
Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel
Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.
Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı. Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.
Özel sektörde istihdam alanları
Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844
Makineci: 862
Temizlik görevlisi: 844
Ön muhasebeci: 717
Satış danışmanı: 591
Lojistik elemanı: 510 Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor. (Kaynak: TRT Haber)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11