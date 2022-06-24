Meksika Merkez Bankası politika faizini 75 puan artırdı!

BÜYÜK İHTİMAL ARTTIRMAYA DEVAM EDECEKLER

Meksika yüksek enflasyonla mücadele ve FED’in olası etkilerinden kendi para birimini korumak için politika faizini arttırma kararı aldı.

9.KEZ ARKA ARKAYA FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Banka gelecek toplantılarda gerekirse oranları aynı hızda artırmaya istekli olduğu sinyalini verdi.

Karar metninde, “Kurul, bir sonraki politika kararları için faiz oranını yükseltmeye devam etmeyi planlıyor ve koşullar gerektirirse aynı güçlü önlemleri almayı değerlendirecektir.” ifadeleri yer aldı.

Mart ayında ise Meksika Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 6,50ye yükseltmişti. Ülkede enflasyon yakıt fiyatlarındaki artış öncülüğünde 21 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu yükseliş, ülke Merkez Bankası'nın üzerindeki faiz artış baskılarını da artırdı.