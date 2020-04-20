Mehmet Reis: PETROL ZENGİNİ ÜLKELER GIDA İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Ekovitrin özel röportajlara devam ediyor. Bakliyat sektörünün önde gelen markası Reis Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le gerçekleştirdiğimiz video konferansı izlemek için haberimize göz atın...
Mehmet Reis: PETROL ZENGİNİ ÜLKELER GIDA İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYOR
Ekovitrin özel röportajlara devam ediyor. Bakliyat sektörünün önde gelen markası Reis Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le gerçekleştirdiğimiz video konferansı izlemek için haberimize göz atın...
20 Nisan 2020 Pazartesi 17:06
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Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, koronavirüs etrafında dönen gündemimiz içinde üreticinin, stok koşullarının ve artık kapımızı çalan Ramazan ayının getirdiği yeni koşulları muhabirimiz Ali Karabaş'a anlattı. İzlemek için tıklayın:
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