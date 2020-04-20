Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98946
ALTIN
378.726
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6567
EURO
7.5645

Mehmet Reis: PETROL ZENGİNİ ÜLKELER GIDA İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Ekovitrin özel röportajlara devam ediyor. Bakliyat sektörünün önde gelen markası Reis Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le gerçekleştirdiğimiz video konferansı izlemek için haberimize göz atın...

Mehmet Reis: PETROL ZENGİNİ ÜLKELER GIDA İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Ekovitrin özel röportajlara devam ediyor. Bakliyat sektörünün önde gelen markası Reis Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'le gerçekleştirdiğimiz video konferansı izlemek için haberimize göz atın...

20 Nisan 2020 Pazartesi 17:06
2038 Okunma
Mehmet Reis: PETROL ZENGİNİ ÜLKELER GIDA İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, koronavirüs etrafında dönen gündemimiz içinde üreticinin, stok koşullarının ve artık kapımızı çalan Ramazan ayının getirdiği yeni koşulları muhabirimiz Ali Karabaş'a anlattı. İzlemek için tıklayın:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar
Salgının fuarcılık sektörüne maliyeti 145 milyar dolar
5 yıldızlı otele kaçak yapı engeli
5 yıldızlı otele kaçak yapı engeli
Yurt dışı ÜFE martta arttı
Yurt dışı ÜFE martta arttı

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim