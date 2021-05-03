Mehmet Nuri Ersoy: Hedef 30 milyon turist!

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadele Türkiye'de devam ederken, turizm sektöründeki çalışmalara da özen gösteriliyor.

Türkiye'nin en büyük turizm pazarı olan Rusya, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Türkiye ile uçuşlara 15 Nisan ile 1 Haziran arasında kısıtlama getirmişti.

Rusya'nın yanı sıra, aralarında Türkiye'nin önemli turizm pazarlarından İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu ülkeler de yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısı açıkladı.

"VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ HIZLANDI"

Yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin turizmde bu yılki hedefi ile ilgili soruları yanıtlayan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele için tedbirleri sıkılaştırdığını hatırlatarak, "Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta daha da hızlandığını görüyoruz. Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek." dedi.

HEDEF 30 MİLYON TURİST

Tam kapanma sonrası turizmde hedeflerin 30 milyon olduğunu söyleyen Ersoy "Hedefimiz, 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak için 17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5 bin'in altına inmek. Bu sayıya düşebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz." ifadelerini kullandı.