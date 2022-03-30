Mehmet Muş'tan KDV Açıklaması!

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında:

1) Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin %18’den %8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık.

2) Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız. ifadelerini kullandı.