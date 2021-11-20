Medipol’e ‘Yılın Sağlık Markası’ ödülü

İSTANBUL (İHA) – Medipol Sağlık Grubu, Altın Marka Ödülleri’nde yılın sağlık markası seçildi.

5. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat, cemiyet, sağlık, spor ve medya dallarında birçok ödül takdim edildi. Sanat, spor ve iş dünyasından tanıdık isimlerin yer aldığı ve Kadir Çöpdemir ile Özge Ulusoy’un sunduğu organizasyonda Medipol Sağlık Grubu, 4’üncü kez Yılın Sağlık Markası ödülüne layık görüldü.

Ödülü Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı aldı. Prof. Dr. Yiğitbaşı, ödül sonrası yaptığı konuşmada teşekkürlerini sunarken ödülün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

“Senede 1 milyona yakın şifa eli uzatıyoruz”

Sadece ülke içinde değil yabancı hastalara da sağlık hizmeti sunduklarını söyleyen Yiğitbaşı, “Medipol Sağlık Grubu olarak 8 bin çalışanımız ve 8 farklı hastanemiz ile senede 1 milyona yakın şifa eli uzatıyoruz. Bununla da kalmıyoruz yaklaşık 125 farklı ülkeden yılda 30-35 bin yabancı hastaya da hizmet sunuyoruz. Bu açıdan pandemi ile mücadelede kesintisiz bir şekilde yer aldık ve almaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın ödüllerle onurlandırılması hem şahsım adına hem de hastanemiz adına çok büyük bir gurur” şeklinde konuştu.

Gece farklı dallarda verilen ödüllerle sona erdi.