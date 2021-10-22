MediaMarkt, Türkiye'de 86'ncı mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye'deki 86'ncı mağazasını İzmir'in en büyük AVM yatırımlarından İstinyePark'ta açtı.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt, bir yandan mağaza yatırımlarını sürdürürken bir yandan da istihdam sağlamaya devam ediyor. Türkiye'deki 86'ncı mağazasını İzmir'deki İstinyePark AVM'de açan MediaMarkt, 15'i kadın olmak üzere toplam 42 kişiye de istihdam sağladı. İstinyePark mağazası MediaMarkt'ın Ege/Akdeniz Bölgesi'ndeki 14'üncü, İzmir'deki 7'nci mağazası oldu. 2 bin 350 metrekare alan üzerinde kurulu mağazada 50 bine varan ürün cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, İzmir'in en büyük AVM yatırımlarından biri olarak gösterilen İstinyePark AVM'de mağaza açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İstinyePark mağazamız İzmir'deki 7'nci mağazamız olacak. Hem İzmir hem de bölge halkına hizmet verecek mağazamızda tüketicimizi teknolojiyle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.