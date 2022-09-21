MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı

MediaMarkt’ın Türkiye’de başlattığı ve uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik projesi ‘MediaMarkt Startup Challenge’a başvurular başladı.

MediaMarkt Türkiye’nin girişimcilere destek sunmak ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla bu yıl 5’incisini düzenleyeceği ‘MediaMarkt Startup Challenge’ yarışmasının başvuru süreci başladı. Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Türkiye başta olmak üzere İngiltere’den Mısır’a, İsrail’den Pakistan’a ve Hollanda’dan ABD’ye dünyanın birçok ülkesinden başvuru alan yarışmaya girişimciler, 5 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek. Özellikle ‘Perakende Satış Teknolojileri’, ‘Satış Sonrası Teknolojiler’ ve ‘Kurumsal Dijitalleşme Süreçleri’ alanlarında, inovatif değişiklerle fark oluşturan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamaların değerlendirileceği yarışmaya girişimciler mediamarktstartupchallenge.com adresinden başvurabilecek.

Eleme sonrası uzman jüriye sunum yapılacak

Dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeler arasından istenilen kritere uygun projeler, 1 Kasım günü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

İlk üçe girenleri çeşitli ödüller bekliyor

Etkinlikte ilk üçe giren projeleri cazip ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve markanın mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak. Ayrıca Ödül Sponsoru olan Google’dan Bulut Kredisi ve Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği alacak, yarışmanın Kurumsal Partneri olan Index Grup’tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise markanın mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google’dan Bulut Kredisi, Google Geliştirici Uzmanlarından Mentorluk Desteği ve Index Grup’tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

Kazanan projeler MediaMarkt ile iş birliğine başladı

Yarışmanın geçmiş dönem kazanan projeleri markayla iş birliklerine başladı. Türkiye’de Buybuddy ile 18, Udentify ile 5 mağazada iş birliği yapan MediaMarkt; AssistBox, B2Metric, Optiyol ve Qumpara gibi geleceğin perakende dünyasını şekillendiren girişimlerle de pilot çalışmalara imza attı.