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Mediamarkt mağaza sayısını 86’ya yükseltti

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’de açtı.

Ekonomi 22.10.2021, 12:34
Mediamarkt mağaza sayısını 86’ya yükseltti

Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’de açtı.

Türkiye’nin en geniş metrekareli mağaza ağına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, mağaza yatırımlarını sürdürürken istihdam sağlamaya da devam ediyor. Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından birine açan şirket, 15’i kadın olmak üzere toplam 42 kişiye de istihdam sağladı. Söz konusu mağaza, MediaMarkt’ın Ege/Akdeniz Bölgesi’ndeki 14’üncü, İzmir’deki 7’nci mağazası oldu. 2 bin 350 metrekare alan üzerinde kurulu mağazada 50 bine varan ürün tüketiciyle buluşuyor.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, bahsi geçen AVM’de mağaza açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gökyıldırım şöyle devam etti: “Mağazamız İzmir’deki 7’nci mağazamız olacak. Hem İzmir hem de bölge halkına hizmet verecek mağazamızda tüketicimizi teknolojiyle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

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