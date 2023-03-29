MediaMarkt CLUB 4 milyon kullanıcıya ulaştı

MediaMarkt Türkiye’nin, 2019 yılında hayata geçirdiği sadakat programı MediaMarkt CLUB 4’üncü yılında 4 milyon üyeye ulaştı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, bir yandan mağazalar açarak Türkiye’deki yatırımlarına devam ederken bir yandan da teknolojiseverler için hayata geçirdiği özel hizmetlerle ‘en iyi deneyimi sunma’ çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bundan 4 yıl önce Türkiye’de elektronik perakendeciliği sektöründe ilklerden biri olarak hayata geçirilen MediaMarkt CLUB, ülkenin en büyük sadakat programlarından biri oldu. Fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı programın bugün Türkiye’deki kullanıcı sayısı ise 4 milyona ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre programı, mağazalardan mediamarkt.com.tr’ye, Çağrı Merkezi’nden mobil uygulamaya kadar markanın olduğu her yerde kullanabilen teknolojiseverler, bu sayede kendilerine özel indirimlerden ve hediye imkanlarından yararlanabiliyor. Teknolojiseverler programa, markanın tüm mağazalarından veya mediamarkt.com.tr/CLUBuyelik’ten üye olabiliyor.