Medeniyetler şehri Kozan, EMITT’te yerini aldı

Medeniyetler şehri Kozan, 25’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te yerini aldı. Fuarda; Kozan’ın tarihi, kültürel değerleri ve yöresel ürünleri tanıtılıyor.

Adana’nın Kozan ilçesinin tanıtıldığı İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’ndaki (EMITT) stant ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 12 Şubat tarihine kadar açık kalacak olan fuarda stant açan Kozan Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini, tarihini, kültürünü, marka ürünlerini tanıtırken, ziyaretçilere bal şerbeti, portakal lokumu, keçiboynuzu tozu ve turunç reçeli ikramında bulunuyor.

Fuarın Kozan için önemine değinen Kozan Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü Burak Kamalı, ’’Belediye başkanımız Kazım Özgan, EMITT fuarına çok önem veriyor. Daha önceki dönemlerde de iki defa EMITT fuarına katılmıştık. Turizm anlamında kalkınmamız için çalışmalara başkanımızın öncülüğünde devam ediyoruz. Bu aşamada biz de hem bölgemizin güzelliklerini hem yöremizin özelliklerini tanıtalım hem de yöresel ürünlerimiz ile fuara katılalım istedik. Belediye başkanımızın bölgemizde yetiştirilen ürünlerin satışları ve pazarlamasıyla ilgili bir talimatı olmuştu. Ürünlerimizin marka tescil ve patentlerini alarak köylümüzün üretmiş olduğu ürünleri alarak onların hijyenik ortamda belediyemizin tesislerinde paketlemesini yaparak hizmet veriyoruz. Standımızda 30 çeşit yöresel ürün bulunuyor. Kozan bölgesinde yetişen nar ekşisi, incir reçeli, üzüm pekmezi ve şalgamımızla burada yer aldık. Özellikle coğrafi işaret almış ürünlerimiz var. Kuytucak narı ve Bucak portakalı gibi ürünlerimizde mevcut. İlçemizi, Medeniyetler Şehri Kozan diye adlandırıyoruz. Çok büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve çok eski bir tarihi olan bir yer Kozan. Kozan’ın doğası, tarihi ve kültürü bir aradadır. Beypazarı ve Odun pazarı gibi tarihi yerlerimiz mevcut. Benzer şekilde tarihi konakları olan yerlerimizde mevcut. Dağılcak kalelerimiz ve piknik alanlarımız var’’ şeklinde konuştu.

Kozan Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Gökhan Söğüt ise ’’Belediye başkanımız Kazım Özgan büyük bir hamle yaparak Kozanlı kadınların, Kozan’da ürettikleri el ürünlerini turunç reçeli, incir reçeli, pekmez ve nar ekşisi gibi ürünleri içeriye ve dışarıya tanıtabilmek için uğraştı. Ürünlerimiz yüzde 100 doğaldır. Kozan bir kaleler şehridir. Efes’ten daha büyük bir Anavarza Antik Kenti bulunuyor. Kozan Kalesi, Andıl Kalesi ve Selefkosun inşa ettirdiği Karasis Kalesi var. Elimizden geldiği kadarıyla bu tarz fuarlarda Kozan’ı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.