MB yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu yüksek faiz konusunda ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı görevine atanan Şahap Kavcıoğlu, yüksek faize karşı çıkan bir isim. Yeni Şafak'ta ekonomi yazıları kaleme alan Kavcıoğlu, 9 Şubat'taki yazısında, Türkiye'nin, dünyada likiditenin bol olduğu dönemlerde yıllarca yüksek faiz, düşük kur politikası uyguladığına vurgu yaparak, şu satırlara yer vermişti: "Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL'den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz, düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu..."

Merkez’e ‘rezerv’ eleştirisi

Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu, 2 Mart tarihinde Yeni Şafak Gazetesinde yayınlanan makalesinde de Merkez Bankası’na rezervlerle ilgili yöneltilen eleştirilere bankanın cevap vermemesini eleştirmişti.

Kavcıoğlu, kaleme aldığı yazıda şunları paylaşmıştı; “Geçen haftanın önemli konularından biri de muhalefet tarafından tekrar gündeme getirilen Merkez Bankası rezervlerinin neden eksiye düştüğü ve bu rezervlerin ne olduğu konusuydu. Aslında bu konunun TCMB tarafından açıklanması yararlı olurdu. Ancak TCMB’den bir açıklama gelmeyince, sanki bu konuşulan 130 milyar dolar bir yerlere uçtu gitti gibi algılanıyor. Tabii muhalefet de siyasi olarak bir şey bulmuş gibi bunu gündemde tutmaya çalışıyor...."

Kavcıoğlu, yazısının devamında döviz rezervlerine ilişkin bilgiler verirken, "İhtiyaç olduğunda rezervler kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Kovid-19 başlayınca Mart 2020’de bütün dünya ekonomileri durdu, çalışamaz hale geldi, üretimler aksadı, işsizlik arttı, fiyatlama davranışı anormalleşti, talep düştüğü halde kurlar spekülatif ataklarla yükseltilmeye çalışıldı. Eğer rezervler böyle zamanlarda kullanılmasaydı, USD/TL kuru ne olurdu? Enflasyon ya da faizler kaça yükselirdi?" görüşünü paylaşmıştı.

Profesör Şahap Kavcıoğlu, atama öncesi Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı olarak görev yapıyordu. Kavcıoğlunun sorunlu krediler enerji yatırımları faizsiz finansman sistemine ilişkin 4 kitabı ve bir çok makalesi de bulunuyor.