Mazıdağı’nda mercimek hasadı başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçiler, havaların ısınması ile birlikte mercimek hasadına başladı.

Mazıdağı ovasında çiftçiler sonbahar aylarında ektikleri mercimeklerini toplamaya başladı. Traktörlerin arkasına bağlanan makasla kesilen mercimekler, küme haline getiriliyor. Bir hafta kurtulmaya bırakılan mercimek, daha sonra ise patoz denilen tarım makinesinde harmanlanacak.

Hasada günler kala aniden bastıran dolu nedeniyle mercimeğin yan yattığını belirten çiftçi Servet Abi, biçimin çok sıkıntılı geçtiğini söyledi. Abi, "Mercimek hasadına başlamış bulunmaktayız. Mercimek dolu yağışı nedeniyle zarar gördü ama hasadını yapıyoruz. Genellikle mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk hastasında değişiyor biçme işlemi. Şu an genel olarak bu zamanlarda mercimek hasadı yapıyoruz. Geçen yıla göre verim biraz daha fazla ama şu an dolu yağışından kaynaklanan verim azalması yaşıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak biçiyoruz" dedi.