Mayıs ayında hangi yatırım aracı kazandırdı hangisi kaybettirdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %0,33 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi %1,03, Amerikan doları %1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,34 ve mevduat faizi (brüt) %2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %3,34, BIST 100 endeksi %1,94, Amerikan doları %1,69, DİBS %0,59 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 endeksi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde %5,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,47 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %2,86, külçe altın %6,34, Amerikan doları %12,94, mevduat faizi (brüt) %21,10 ve DİBS %27,69 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %15,26, külçe altın %11,12 ve Amerikan doları %3,29 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %6,39 ve DİBS %14,21 oranlarında kaybettirmiştir.