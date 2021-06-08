Mayıs ayında hangi yatırım aracı kazandırdı hangisi kaybettirdi?
TÜİK: Mayıs'ta aylık en yüksek reel getiri külçe altında, yıllık değerlendirmede ise BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %0,33 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi %1,03, Amerikan doları %1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,34 ve mevduat faizi (brüt) %2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %3,34, BIST 100 endeksi %1,94, Amerikan doları %1,69, DİBS %0,59 ve mevduat faizi (brüt) %0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 endeksi
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde %5,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %5,47 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro %2,86, külçe altın %6,34, Amerikan doları %12,94, mevduat faizi (brüt) %21,10 ve DİBS %27,69 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %15,26, külçe altın %11,12 ve Amerikan doları %3,29 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) %6,39 ve DİBS %14,21 oranlarında kaybettirmiştir.