Mayıs ayında 19 milyar dolarlık ihracat ile en yüksek Mayıs ayı ihracat rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık binasında Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, küresel enflasyona vurgu yaparak, kötü olduğunu söylediği küresel ortamda Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yakaladığı büyüme ivmesini 2022’nin ilk çeyreğinde de devam ettirdiğini dile getirdi.

Bakan Muş, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 oranında gayri safi yurt içi hasıla artışı yakaladığını hatırlatarak, “Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz yedi çeyrek boyunca devam ettirmiş ve bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif şekilde ayrışmıştır” dedi.

Bakan Muş, büyüme oranının detaylarına ilişkin, “Yılın ilk çeyreğinde yaşanan büyümede net ihracatın katkısı yaklaşık 3,5 puan olmuş, bu rakamla büyümenin neredeyse yarısı net ihracattan gelmiştir. Bir diğer ifadeyle, ihracatımız büyümeyi bir kez daha sırtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Muş, Türkiye’nin üretim gücünü her geçen gün artırdığını ve sanayideki atılımlarını hızlandırdığının altını çizdi.

“Mayıs ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır”

Bakan Muş, geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk beş ayında da ihracattaki performansın devam ettiğine vurgu yaparak, “Geride bıraktığımız mayıs ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle, 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk beş ayda rekorlar kırmış olduk” dedi.

“Mayıs ayı ithalatımız 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti”

Mayıs ayında dış ticaret hacminin 2021’in aynı ayına göre yüzde 31,1 oranında artışla 48,6 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Bakan Muş, “Mayıs ayı ithalatımız ise 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji kalemi, 6,9 milyar dolarlık pay ile bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur” ifadelerini kullandı.

“İthalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır”

Bakan Muş, net ihracatçısı bir ülke olan Türkiye’nin küresel piyasalar ile yüksek derecede bütünleşmiş olmasından dolayı enerji fiyatlarından etkilenmemesinin söz konusu olamayacağına dikkati çekerek, ”Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki ithalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır. Bu noktada, Ocak-Mayıs dönemi ihracatımız, enerji hariç 96,8 milyar dolara ulaşmış olup; dış ticaret hacmimiz ise 202,8 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca, aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, yine enerji hariç yüzde 91,3 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz”

Bakan Muş ayrıca Türkiye’nin 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılmasında kararlı adımlarla yaklaşıldığını ifade etti.