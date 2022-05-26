Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

Gündem maddeleri görüşüldü

Oda Konferans Salonunda gerçekleştirilen Mayıs ayı meclisinde, yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Mart ayı gelir- gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi görüşüldü. Madde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer yer alan Nisan ayı gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanı oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4. maddesinde yer alan simit, poğaça ve açma için azami fiyat talebi görüşüldü. 3 TL’den satışa sunulan simit, açma ve poğaça azami fiyatının, fırıncılardan gelen talep üzerine 90 gram 3,50 TL olmasına oy birliği ile karar verildi. Son gündem maddesi olan 2022 yılı gelir- gider bütçesinde ek ödenek yapılması kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler kısmının sonrasında meclis, sona erdi.