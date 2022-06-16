Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız bir dönemde, artık geçen her gün, her geçen hafta bizim için âdeta hazine kıymetine sahiptir” sözlerinin ardından, bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınıyla insanlığın, son 2,5 yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, salgın krizini tüm boyutlarıyla en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geldiğini ifade etti.

“İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranları, uyguladığımız politikaların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor” sözleriyle konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktı. Türkiye’nin bu noktaya, yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini hatırlatmak isterim” dedi.

“SANAYİNİN, TURİZMİN, ÜRETİMİN ÇARKLARI DÖNDÜKÇE, İSTİHDAMIMIZ DA GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır. İhracatla beraber hamdolsun istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Sanayinin, turizmin, üretimin çarkları döndükçe, istihdamımız da günden güne artıyor. Dünyadaki pek çok ülke, istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken, biz bu alanda salgın öncesi dönemi de geçerek 30,4 milyon rakamına ulaştık. Üstelik bunu geçen yılın Ocak ayına göre iş gücümüz 31,5 milyondan 34,2 milyona yükselmesine rağmen başardık.”

Turizmde de bu seneye ait rakamların son derece umut verici olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken, Türkiye’nin 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydettiğini belirtti.

“Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları, primler ve desteklerle çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın günlerinde vatandaşımızı nasıl kaderine terk etmediysek, korona sonrası dönemde de hiç kimseyi tek başına bırakmıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya-Ukrayna savaşıyla tarihî zirveleri zorlayan petrol, doğal gaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşlarımızın yanındayız. Şimdiye kadar bu doğrultuda, vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 82’ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik, 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak.”

“VATANDAŞIMIZIN AŞINA, EKMEĞİNE KAN DOĞRAYAN FIRSATÇILARA KESİNLİKLE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Hayat pahalılığını azaltmak için yaptıkları fedakârlıkları kazanç vesilesi gören tamahkârlara da fırsat vermediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacaklarını vurguladı.

“Serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” sözleriyle konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak, inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkartacağız. Yeni başarı hikâyeleriyle, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.