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Maxi, 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi

İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018’den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile hem konuşarak hem de yazışarak etkileşime geçti ve 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

Ekonomi 18.01.2021, 16:01
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Maxi, 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi

İş Bankası’nın kişisel asistanı Maxi, Kasım 2018’den bu yana 7,2 milyonu aşkın müşteri ile hem konuşarak hem de yazışarak etkileşime geçti ve 55 milyondan fazla diyalog gerçekleştirdi.

İşCep üzerinden kullanıma sunulan, kullanıcıların 7/24 karşılarında gerçek bir müşteri temsilcisi varmışçasına yazarak ya da konuşarak işlem yapmalarına olanak sağlayan kişisel asistan Maxi’nin yetenek sayısı, 2020 yılında 2 kata yakın bir oranda artırılarak 400’ün üzerine çıkarıldı. Kişisel asistan, yeni yetenekleriyle birlikte her geçen gün daha çok müşteriyle etkileşime geçiyor. 2020 yılında 2019 yılına göre kişisel asistanın etkileşim kurduğu müşteri sayısı yüzde 20’ye, diyalog sayısı ise yüzde 80’e yükseldi. 2020 yılı sesli işlemlere de ilginin arttığı bir yıl oldu. Kullanıcıların yüzde 25’i, işlemlerini kişisel asistan ile konuşarak gerçekleştirdi.

Kullanıcılar; para transferi, kredi kartı borç ödeme, fatura ödeme, nakit avans, döviz alış satışı gibi temel bankacılık işlemlerinin yanı sıra, kişisel asistana soracakları “Mayıs ayında ne kadarlık market harcaması yaptım?” ya da “Bu yılki en yüksek tutarlı harcamam ne kadar?” gibi tarih ve kategori özelinde sorularla harcama geçmişlerini detaylı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Ayrıca “Bu ay bütçemi aşmadan ne kadarlık giyim harcaması yapabilirim?” gibi sorularla harcama tavsiyesi bile alabiliyorlar. “Maxi’yi günün özeti ile aç” özelliği ile de kullanıcılar, dilerlerse her güne hesap ve kart bilgileriyle, yakın tarihli ödemelerini ve güncel kur bilgilerini öğrenebilecekleri “Günün Özeti” ile başlayabiliyorlar.

2020 yılında da birçok yenilik eklendi

2020 yılında kullanıcılara hem vadeli hesap hem de kredi için kişiye özel faiz oranı bilgisini vermeye başlayan kişisel asistana eklenen Kredi Hesaplama yeteneğiyle kullanıcılar, ihtiyaç duydukları tutar ve vade için kendilerine özel faiz oranıyla hesaplanan kredi bilgilerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca, müşterilerin tasarruflarını en doğru şekilde yapabilmeleri adına, tercih ettikleri tutar ve vade süresi için kişiye özel vadeli hesap faiz oranını gösteriyor. Kişisel asistana eklenen bir diğer yenilik ile kullanıcılar kredi kartı harcaması yaparken, aynı zamanda tasarruf da edebilmelerini sağlayan “üstü kalsın” talimatlarını İnternet Şubenin yanı sıra İşCep ile de verebiliyor.

2020 yılında yeni yeteneklerle birlikte İşCep’te loginsiz alana da eklenen Maxi, bankacılık işlemlerinin yanı sıra işlem ücretleri, bankamatik para çekme limitleri gibi 150’nin üzerinde sıkça sorulan bankacılık sorularına da yanıt vermeye başladı. Kullanıcılar, bankacılıkla ilgili sorularını ayrıca Google Asistan, Whatsapp ve Facebook Messenger üzerinden de kişisel asistana sorabiliyorlar.
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