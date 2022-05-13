Türkiye’ye yıllık 100 milyon doların üstünde ihracat geliri sağlayan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı 15 Mayıs’ta başlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada bu yıl mavi yüzgeçli orkinos avcılığının 15 Mayıs - 1 Temmuz arasında yapılacağı duyuruldu.

Bakanlık olarak kota tahsis süreçlerinde uluslararası platformlarda gösterilen üstün gayret ve başarı neticesinde Türkiye’nin 2017 yılında 943 ton olan mavi yüzgeçli orkinos kotası 2022 yılı için 2 bin 305 tona çıkartıldı.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kurallara ve noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre bakanlık tarafından, balıkçı gemilerine tahsis edilen avlanma kotalarına uygun olarak yürütülüyor. Bakanlık tarafından kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin avlanma kotalarının 1 Temmuz’dan önce dolması halinde kotaları dolan balıkçı gemileri için avcılık sonlandırılacak.

2022 yılı kotası dahilinde orkinoslar, bakanlık tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma kotası elde eden 26 balıkçı gemisi tarafından avlanılacak. Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması gibi işlemlerde kullanılmak üzere 54 balıkçı gemisi de taşıma ve destek faaliyetinde bulunacak.

Avcılığı ve akabinde yetiştiriciliği yapılan orkinos balıklarının hemen hemen tamamı başta Japonya olmak üzere ABD ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilmekte olup, Türkiye’ye yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağlıyor.